Путин: Некоторые выбирают не Ереван, а Баку

Президент России Владимир Путин заявил, что нормально относится к переезду российского бизнеса в Армению и другие страны ЕАЭС, если уезжающим удобнее там работать.

Президент России Владимир Путин заявил, что нормально относится к переезду российского бизнеса в Армению и другие страны ЕАЭС, если уезжающим удобнее там работать.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом Путин заявил в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке.

Президент добавил, что некоторые выбирают не Ереван, а Баку, а также "в Казахстане создали очень хорошую финансовую зону". Чаще, по словам главы государства, уезжают представители бизнеса, связанные со сферой IT.

В ходе пленарного заседания модератор пленарной сессии Илья Доронов отметил, что Армения столкнулась с "наплывом трудовых мигрантов" из России и спросил премьер-министра Армении Никола Пашиняна, как россияне вписались в местное общество и какую роль играют в экономике страны.

На что Путин сказал: "Извини Никол [Пашинян], перед тем как Никол начнет отвечать, хочу сказать - еще больше армян приехало в Россию. Свыше 2 млн человек", - сказал президент он.