Путин назвал СНГ одним из главных направлений внешней политики России

Содружество независимых государств (СНГ) является важнейшим направлением работы России на внешнеполитическом треке

Содружество независимых государств (СНГ) является важнейшим направлением работы России на внешнеполитическом треке.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

"Давайте на сегодняшней встрече, на совещании постоянных членов Совета Безопасности, обсудим ситуацию, которая складывается на площадке СНГ. Это одно из важнейших, если не самое главное, самое важное направление нашей работы на внешнеполитическом треке", - сказал Путин на совещании с постоянными членами Совбеза в режиме видеоконференции.

Он отметил, что страны СНГ - самые близкие для России, "это государства, с которыми нас связывает очень многое – многие годы, десятилетия, а иногда даже столетия пребывания в едином государстве".

"Здесь наши наиболее развитые экономические, культурные, гуманитарные связи, родственные, дружеские. В общем, это особое направление нашей работы на внешнеполитическом треке...", - добавил В. Путин.