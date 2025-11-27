Путин назвал ложью заявления о планах РФ напасть на Европу
В регионе
- 27 ноября, 2025
- 17:35
Россия готова зафиксировать отсутствие намерений нападать на Европу.
Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита ОДКБ в Кыргызстане.
Он назвал ложью и чушью утверждения о возможности нападения России на Европу.
"РФ готова обсуждать с Западом вопросы европейской безопасности и стратегической стабильности", - отметил он.
