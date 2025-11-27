Путин назвал ложью заявления о планах РФ напасть на Европу

Россия готова зафиксировать отсутствие намерений нападать на Европу.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита ОДКБ в Кыргызстане.

Он назвал ложью и чушью утверждения о возможности нападения России на Европу.

"РФ готова обсуждать с Западом вопросы европейской безопасности и стратегической стабильности", - отметил он.