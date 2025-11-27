Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
    Путин назвал ложью заявления о планах РФ напасть на Европу

    В регионе
    • 27 ноября, 2025
    • 17:35
    Путин назвал ложью заявления о планах РФ напасть на Европу

    Россия готова зафиксировать отсутствие намерений нападать на Европу.

    Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита ОДКБ в Кыргызстане.

    Он назвал ложью и чушью утверждения о возможности нападения России на Европу.

    "РФ готова обсуждать с Западом вопросы европейской безопасности и стратегической стабильности", - отметил он.

    Putin Rusiyanın Avropaya hücum planları ilə bağlı bəyanatları yalan adlandırıb

