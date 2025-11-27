Putin Rusiyanın Avropaya hücum planları ilə bağlı bəyanatları yalan adlandırıb
Region
- 27 noyabr, 2025
- 17:54
Rusiya Avropaya hücum etmək niyyətinin olmamasını müəyyən etməyə hazırdır.
"Report"un Rusiya KİV-lərinə istinadən məlumatına görə, bu barədə Rusiya Prezidenti Vladimir Putin Qırğızıstanda keçirilən Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatının (KTMT) sammitinin yekunlarına dair mətbuat konfransında bildirib.
O, Rusiyanın Avropaya hücum etmə ehtimalı ilə bağlı iddiaları yalan və cəfəngiyyat adlandırıb: "Rusiya Qərblə Avropa təhlükəsizliyi və strateji sabitlik məsələlərini müzakirə etməyə hazırdır".
