Путин: Нападения на танкеры и нефтяную инфраструктуру не разрушат сотрудничество с ОПЕК+

Нападения на танкеры и нефтяную инфраструктуру в регионе Персидского залива не разрушат сотрудничество России и арабских стран, в том числе в рамках сделки ОПЕК+. Как сообщает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом заявил президент России Владимир Путин в интервью телеканалам RT, Al Arabiya и Sky News Arabia, фрагмент которого на арабском языке показал российский канал.

"Если кто-то считает, что такие действия, как захват танкеров и нападения на нефтяную инфраструктуру каким-то образом скажутся на сотрудничестве России и наших арабских друзей - Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов, или каким-то образом разрушат наше сотрудничество с ОПЕК+, все они ошибаются", - заявил российский лидер.