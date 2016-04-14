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    Путин: Мы считаем Турцию своим другом

    У нас добрые отношения с большинством стран мира

    Баку. 14 апреля. REPORT.AZ/ "Мы не оказываемся и не окажемся во враждебном кольце. У нас добрые отношения с большинством стран мира". 

    Как сообщает Report, об этом сказал президент России Владимир Путин, комментируя вопрос о том, что вокруг России устанавливается круг недружественных стран.

    "У нас с соседями в целом добрые отношения. Мы считаем также Турцию своим другом, с которым будем выстраивать добрососедские отношения. У нас есть проблемы с некоторыми политическими деятелями, которых мы считаем неадекватными и соответствующим образом на это реагируем. Но мы работаем спокойно, без всяких рывков", - сказал Путин.

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