Путин и Трамп могут встретиться в ноябре во Франции и Аргентине

Баку. 20 октября. REPORT.AZ/ Американское правительство исходит из того, что президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп могут провести в ноябре двусторонние встречи в Париже и Буэнос-Айресе.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил на встрече с небольшой группой журналистов представитель администрации США высокого ранга.

"Есть пара возможностей, включая [саммит] Группы двадцати в Буэнос-Айресе или [военный] парад в Париже в ознаменование [100-летия] перемирия [в Первой мировой войне]. Более вероятно, видимо, на [встрече в верхах] "двадцатки", - заявил представитель исполнительной власти США, комментируя перспективы новых личных встреч Путина и Трампа. "И приглашение президента Трампа нанести визит в Вашингтон, направленное президенту Путину, все еще остается в силе", - уточнил этот высокопоставленный представитель администрации США.