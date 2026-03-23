Путин и Пашинян обсудили двухсторонние отношения
В регионе
- 23 марта, 2026
- 16:49
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе телефонного разговора обсудили дальнейшее развитие двусторонних отношений.
Как передает Report об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Согласно информации, разговор состоялся по инициативе армянской стороны.
"Обсуждены различные аспекты дальнейшего развития двусторонних отношений, включая сотрудничество в торгово-экономической, энергетической и транспортной сферах", - говорится в сообщении.
