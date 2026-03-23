    Putin və Paşinyan ikitərəfli münasibətləri müzakirə ediblər

    Putin və Paşinyan ikitərəfli münasibətləri müzakirə ediblər

    Rusiya Prezidenti Vladimir Putin və Ermənistanın Baş naziri Nikol Paşinyan telefon danışığı zamanı ikitərəfli münasibətlərin inkişafını müzakirə ediblər.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə Kremlin mətbuat xidməti bildirib.

    Məlumata əsasən, danışıq Ermənistan tərəfinin təşəbbüsü ilə baş tutub.

    "İkitərəfli münasibətlərin gələcək inkişafının müxtəlif aspektləri, o cümlədən ticari-iqtisadi, energetika və nəqliyyat sahələrində əməkdaşlıq müzakirə olunub", - məlumatda qeyd edilib.

    Vladimir Putin Nikol Paşinyan
    Путин и Пашинян обсудили двухсторонние отношения

