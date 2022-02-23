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Путин и Эрдоган провели телефонный разговор

Путин и Эрдоган провели телефонный разговор Состоялся телефонный разговор между президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и президентом России Владимиром Путиным.
В регионе
23 февраля 2022 г. 18:15
Путин и Эрдоган провели телефонный разговор

Состоялся телефонный разговор между президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и президентом России Владимиром Путиным.

Как передает Report, об этом сообщила Администрация президента Турции.

Лидеры обсудили напряженность между Россией и Украиной.

Эрдоган сказал, что всегда придавал большое значение диалогу с Путиным по региональным вопросам, видел положительные результаты и полон решимости продолжать этот процесс.

Заявив, что они не признают шаги, предпринятые против суверенитета и территориальной целостности Украины, и что это принципиальная позиция, турецкий лидер отметил важность консенсуса на основе Минских соглашений.

Подчеркнув, что военное противостояние никому не пойдет на пользу, Эрдоган заявил, что Турция готова сделать все, чтобы снизить напряженность и сохранить мир.

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Версия на английском языке Putin, Erdogan discuss Moscow-Kyiv tension on the phone
Версия на азербайджанском языке Ərdoğanla Putin arasında telefon danışığı olub

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