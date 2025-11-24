Путин и Эрдоган обсудили по телефону украинское урегулирование

Президенты РФ и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонный разговор, в ходе которого они обсудили ситуации вокруг Украины, в том числе в контексте предложения США по урегулированию.

Как передает Report, об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

"Эрдоган выразил намерение оказывать всяческое содействие переговорному процессу и готовность и далее предоставлять в этих целях стамбульскую площадку", - сказано в сообщении.

Кроме того, Путин и Эрдоган договорились активизировать российско-турецкие контакты по украинскому вопросу на различных уровнях.