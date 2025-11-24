Путин и Эрдоган обсудили по телефону украинское урегулирование
В регионе
- 24 ноября, 2025
- 16:26
Президенты РФ и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонный разговор, в ходе которого они обсудили ситуации вокруг Украины, в том числе в контексте предложения США по урегулированию.
Как передает Report, об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
"Эрдоган выразил намерение оказывать всяческое содействие переговорному процессу и готовность и далее предоставлять в этих целях стамбульскую площадку", - сказано в сообщении.
Кроме того, Путин и Эрдоган договорились активизировать российско-турецкие контакты по украинскому вопросу на различных уровнях.
Последние новости
16:35
Индонезия планирует получить $360 млн от экспортных пошлин на золотоДругие страны
16:31
Канцлер ФРГ: Мир в Украине не наступит в одночасьеДругие страны
16:30
Какао-бобы подешевели до минимума с февраля 2024 годаФинансы
16:26
Путин и Эрдоган обсудили по телефону украинское урегулированиеВ регионе
16:24
Потребителям Азербайджана вернули более 300 тыс. манатов из-за недобросовестного ценообразованияБизнес
16:23
Фото
Рамин Мамедов посетил Церковь Архангела Михаила в БакуРелигия
16:17
Азербайджан и Словакия обсудили углубление политического диалогаВнешняя политика
16:00
BP представила новую цифровую платформу для изучения английского языкаНаука и образование
15:55