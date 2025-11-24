Putin və Ərdoğan Ukrayna nizamlanmasını müzakirə edib
- 24 noyabr, 2025
- 16:28
Rusiya və Türkiyə prezidentləri Vladimir Putin və Rəcəb Tayyib Ərdoğan telefon danışığı aparıblar.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Kremlin mətbuat xidməti məlumat yayıb.
"Ərdoğan danışıqlar prosesinə hər cür yardım göstərmək niyyətini və bu məqsədlə bundan sonra da İstanbul platformasını təqdim etməyə hazır olduğunu bildirib", - məlumatda qeyd olunub.
Bundan əlavə, Putin və Ərdoğan Ukrayna məsələsi üzrə müxtəlif səviyyələrdə Rusiya-Türkiyə əlaqələrini aktivləşdirməyi razılaşdırıblar.
