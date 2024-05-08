Путин: Более 90% расчетов в ЕАЭС проводится в нацвалютах

Свыше 90% расчетов в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) проводится в национальных валютах.

Свыше 90% расчетов в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) проводится в национальных валютах.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил президент РФ Владимир Путин, открывая заседание Высшего Евразийского экономического совета в узком составе.

"Объем взаимной торговли вырос почти в два раза с 45 млрд до 89 млрд долларов. Причем более 90% расчетов уже проводятся в национальных валютах", - сказал Путин.

Глава государства отметил, что экономические показатели говорят сами за себя. Он привел данные, согласно которым совокупный ВВП государств Евразийского союза по имеющимся оценкам увеличился с 1,6 трлн до 2,5 трлн долларов, а товарооборот с третьими странами вырос на 60%, с 579 млрд до 923 млрд долларов.

Президент подчеркнул, что положительная макроэкономическая динамика сохраняется и в текущем году. Он добавил, что Россия высоко ценит взаимовыгодные, многоплановые связи с партнерами по ЕАЭС. "Мы искренне стремимся к дальнейшей совместной работе по всестороннему развитию и укреплению нашего интеграционного объединения. Убежден, что все присутствующие коллеги разделяют такой настрой", - сказал он.