Путин 4-5 декабря совершит визит в Индию

Президент России Владимир Путин 4-5 декабря посетит с госвизитом Индию.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Он с премьер-министром Индии Нарендрой Моди обсудят российско-индийские отношения, актуальные международные и региональные темы.