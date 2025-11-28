Путин 4-5 декабря совершит визит в Индию
Президент России Владимир Путин 4-5 декабря посетит с госвизитом Индию.
Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
Он с премьер-министром Индии Нарендрой Моди обсудят российско-индийские отношения, актуальные международные и региональные темы.
