    Путин 4-5 декабря совершит визит в Индию

    В регионе
    • 28 ноября, 2025
    • 11:07
    Президент России Владимир Путин 4-5 декабря посетит с госвизитом Индию.

    Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

    Он с премьер-министром Индии Нарендрой Моди обсудят российско-индийские отношения, актуальные международные и региональные темы.

    Putin gələn həftə Hindistana səfər edəcək
    Vladimir Putin to visit India on December 4-5, Russian state media says

