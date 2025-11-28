Ilham Aliyev Path to Victory WUF13 Budget package UEFA Champions League Organization of Turkic States
    Ilham Aliyev Path to Victory WUF13 Budget package UEFA Champions League Organization of Turkic States

    Vladimir Putin to visit India on December 4-5, Russian state media says

    Region
    • 28 November, 2025
    • 11:28
    Vladimir Putin to visit India on December 4-5, Russian state media says

    Russian President Vladimir Putin plans to visit India on December 4-5 at the invitation of Indian Prime Minister Narendra Modi, Russian state news agencies reported on Friday, citing the Kremlin, Report informs via Reuters.

    Vladimir Putin India Narendra Modi
    Putin gələn həftə Hindistana səfər edəcək
    Путин 4-5 декабря совершит визит в Индию

    Latest News

    11:43

    Ambassador: Activating dialogue, exchange of practices within OTS of paramount importance

    Media
    11:37

    Kazakhstan to host 8th meeting of OTS Ministers in Charge of Media and Information

    Media
    11:28

    Vladimir Putin to visit India on December 4-5, Russian state media says

    Region
    11:15
    Photo

    Baku hosting 7th meeting of OTS Ministers on Media and Information

    Media
    11:15

    Global competition demands faster decision-making, Azerbaijani minister says

    Social security
    11:04

    Ninety dead in Indonesia as monsoon triggers severe floods

    Other countries
    10:57

    Azerbaijani Foreign Ministry congratulates Albania on National Day

    Foreign policy
    10:48

    Turkic states plan to establish Union of Journalists within OTS

    Media
    10:43

    Searches at Yermak's office in Ukraine

    Region
    All News Feed