Vladimir Putin to visit India on December 4-5, Russian state media says
Region
- 28 November, 2025
- 11:28
Russian President Vladimir Putin plans to visit India on December 4-5 at the invitation of Indian Prime Minister Narendra Modi, Russian state news agencies reported on Friday, citing the Kremlin, Report informs via Reuters.
