    Putin gələn həftə Hindistana səfər edəcək

    Region
    • 28 noyabr, 2025
    • 11:15
    Putin gələn həftə Hindistana səfər edəcək

    Rusiya Prezidenti Vladimir Putin dekabrın 4-5-də Hindistana dövlət səfəri edəcək.

    "Report" Rusiya mətbuatına istinadən xəbər verir ki, bu barədə Kremlin mətbuat xidməti məlumat yayıb.

    O, Hindistanın Baş naziri Narendra Modi ilə Rusiya-Hindistan münasibətlərini, aktual beynəlxalq və regional mövzuları müzakirə edəcək.

    Путин 4-5 декабря совершит визит в Индию
    Vladimir Putin to visit India on December 4-5, Russian state media says

