Проведена спецоперация в грузинском поселке, где проживают азербайджанцы - ОБНОВЛЕНО

Задержанным грозит от 8 до 20 лет или пожизненное заключение

В ходе спецоперации, проведенной в Тбилисском поселке Поничала (Соганлыг), были задержаны 3 человека.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом сообщили в Министерстве внутренних дел страны.

Эти лица обвиняются в незаконном приобретении, хранении и сбыте наркотических средств в крупном размере.

Следствием установлено, что задержанные привлекали к преступным действиям и несовершеннолетнего. Для защиты интересов подростка привлечены сотрудники социальной службы.

Задержанным грозит от 8 до 20 лет или пожизненное заключение.

15.24

В поселке Поничала (Соганлыг), расположенном недалеко от столицы Грузии Тбилиси, полиция проводит спецоперацию.

Как сообщает грузинское бюро Report, разоблачена сеть по продаже наркотиков.

По данным местных СМИ, задержанные являются членами одной семьи, среди них есть дети.

Официальная информация по этому вопросу будет обнародована.