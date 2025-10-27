Против 41 человека возбуждены уголовные дела после акции протеста в Гюмри

В отношении 41 человека возбуждены уголовное дела после акции протеста у мэрии Гюмри.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщили в Следственном комитете Армении.

Из них 24 человека арестованы, 15 помещены под домашний арест.

Среди фигурантов уголовных дел - двое несовершеннолетних, один находится в СИЗО, второй - под домашним арестом.

Утром 20 октября силовики провели обыски в мэрии Гюмри. Позже стало известно, что мэр Вардан Гукасян и еще семь человек были задержаны по обвинению в получении взятки. Параллельно действиям силовиков здание окружили сторонники Гукасяна. Сюда же были стянуты "красные береты", в результате многочасового противостояния полиции и собравшихся перманентно возникали перепалки и стычки. Однако мэра Гюмри все же вывели через служебный вход и увезли, а 21 октября арестовали на два месяца.