İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi

    Gümrüdəki etiraz aksiyasından sonra 41 nəfər barəsində cinayət işi açılıb

    Region
    • 27 oktyabr, 2025
    • 13:17
    Gümrüdəki etiraz aksiyasından sonra 41 nəfər barəsində cinayət işi açılıb

    Gümrü meriyası qarşısında keçirilən etiraz aksiyasından sonra 41 nəfər barəsində cinayət işi açılıb.

    "Report" Ermənistan mediasına istinadən xəbər verir ki, bu barədə İstintaq Komitəsinin məlumatında deyilir.

    Onlardan 24-ü həbs edilib, 15-i ev dustaqlığına buraxılıb, 1-i isə inzibati nəzarətə götürülüb.

    Cinayət işi üzrə təqsirləndirilənlərdən ikisi yetkinlik yaşına çatmayan şəxslərdir. Onlardan biri istintaq təcridxanasında, digəri ev dustaqlığındadır.

    Gümrü meriyası Aksiya Cinayət işi
    Против 41 человека возбуждены уголовные дела после акции протеста в Гюмри

    Son xəbərlər

    13:17

    Gümrüdəki etiraz aksiyasından sonra 41 nəfər barəsində cinayət işi açılıb

    Region
    13:14

    Yannik Sinner karyerası boyu 50 milyon dollar qazanan 8-ci tennisçi olub

    Fərdi
    13:06

    Ortamüddətli perspektivdə Ermənistanın dövlət borcunun ÜDM-in 54 %-nə qədər artması gözlənilir

    Region
    13:01
    Foto

    "Baku Steel Art" 2-ci Beynəlxalq Metal Simpoziumu öz işinə başlayıb

    Biznes
    13:00

    Dövlət Miqrasiya Xidmətinin rəisi vətəndaş qəbulu keçirəcək

    Daxili siyasət
    12:59

    Audiovizual Şura MTV-nin cərimələnməsi üçün məhkəməyə müraciət edib

    Media
    12:54

    Qırğızıstan Prezidenti Mərkəzi Asiya və ABŞ liderlərinin sammitində iştirak edəcək

    Region
    12:52

    Bakıdan şəhərlərarası daşımalar üzrə avtobus parkının 35 %-i yenilənib

    İnfrastruktur
    12:49
    Foto

    Milli Məclisdə beynəlxalq parlament konfransı keçiriləcək

    Milli Məclis
    Bütün Xəbər Lenti