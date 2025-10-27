Gümrüdəki etiraz aksiyasından sonra 41 nəfər barəsində cinayət işi açılıb
- 27 oktyabr, 2025
- 13:17
Gümrü meriyası qarşısında keçirilən etiraz aksiyasından sonra 41 nəfər barəsində cinayət işi açılıb.
"Report" Ermənistan mediasına istinadən xəbər verir ki, bu barədə İstintaq Komitəsinin məlumatında deyilir.
Onlardan 24-ü həbs edilib, 15-i ev dustaqlığına buraxılıb, 1-i isə inzibati nəzarətə götürülüb.
Cinayət işi üzrə təqsirləndirilənlərdən ikisi yetkinlik yaşına çatmayan şəxslərdir. Onlardan biri istintaq təcridxanasında, digəri ev dustaqlığındadır.
