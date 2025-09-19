Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 День государственного суверенитета
    • 19 сентября, 2025
    • 13:06
    Проект госбюджета Украины предусматривает продолжение войны в течение 2026 года

    В проекте государственного бюджета Украины на 2026 год заложен сценарий продолжения войны.

    Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом заявил министр финансов Сергей Марченко в Верховной раде.

    "Проект главного финансового документа подготовлен на системе стратегического планирования на основе Бюджетной декларации на 2026-2028 годы и сформирован на основе сценария, предусматривающего продолжение войны в течение 2026 года", - сказал он.

    По его словам, поэтому ключевым приоритетом, как и в предыдущие годы остается финансирование сектора безопасности и обороны.

    Отметим, что согласно базовому сценарию, расходы госбюджета на безопасность и оборону в 2026 году составят 1,817 трлн гривен (около $44 млрд).

    Ukraynanın büdcə layihəsi gələn il ərzində müharibənin davam etdirilməsini nəzərdə tutur
    Ukraine's 2026 draft budget assumes continued war

