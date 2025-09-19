Проект госбюджета Украины предусматривает продолжение войны в течение 2026 года
В регионе
- 19 сентября, 2025
- 13:06
В проекте государственного бюджета Украины на 2026 год заложен сценарий продолжения войны.
Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом заявил министр финансов Сергей Марченко в Верховной раде.
"Проект главного финансового документа подготовлен на системе стратегического планирования на основе Бюджетной декларации на 2026-2028 годы и сформирован на основе сценария, предусматривающего продолжение войны в течение 2026 года", - сказал он.
По его словам, поэтому ключевым приоритетом, как и в предыдущие годы остается финансирование сектора безопасности и обороны.
Отметим, что согласно базовому сценарию, расходы госбюджета на безопасность и оборону в 2026 году составят 1,817 трлн гривен (около $44 млрд).
Последние новости
14:25
В результате взрывов на юго-западе Пакистана погибли по меньшей мере 11 человекДругие страны
14:17
Фон дер Ляйен и Каллас сегодня объявят содержание 19-го пакета санкций против РФДругие страны
14:14
Король Малайзии прибыл в КазаньВ регионе
14:11
Движение транспорта в части Ясамальского района полностью ограничатИнфраструктура
14:06
Стартовала квалификация Формулы-2 Гран-при АзербайджанаФормула 1
14:06
AZAL пополнил флот новым самолетом Airbus A320neoИнфраструктура
13:49
В Армении сотрудник Единой социальной службы обвинен в получении взяткиВ регионе
13:43
Фото
Азербайджан, Казахстан и Кыргызстан провели совместный мастер-тренинг по использованию дроновВнешняя политика
13:39
Фото