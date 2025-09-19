Проект госбюджета Украины предусматривает продолжение войны в течение 2026 года

В проекте государственного бюджета Украины на 2026 год заложен сценарий продолжения войны.

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом заявил министр финансов Сергей Марченко в Верховной раде.

"Проект главного финансового документа подготовлен на системе стратегического планирования на основе Бюджетной декларации на 2026-2028 годы и сформирован на основе сценария, предусматривающего продолжение войны в течение 2026 года", - сказал он.

По его словам, поэтому ключевым приоритетом, как и в предыдущие годы остается финансирование сектора безопасности и обороны.

Отметим, что согласно базовому сценарию, расходы госбюджета на безопасность и оборону в 2026 году составят 1,817 трлн гривен (около $44 млрд).