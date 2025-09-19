İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 Dövlət Suverenliyi Günü
    İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 Dövlət Suverenliyi Günü

    Ukraynanın büdcə layihəsi gələn il ərzində müharibənin davam etdirilməsini nəzərdə tutur

    Region
    • 19 sentyabr, 2025
    • 13:17
    Ukraynanın büdcə layihəsi gələn il ərzində müharibənin davam etdirilməsini nəzərdə tutur

    Ukraynanın 2026-cı il üçün dövlət büdcəsi layihəsində müharibənin davam etdirilməsi ssenarisi nəzərdə tutulub.

    "Report" Ukrayna KİV-inə istinadən xəbər verir ki, bu barədə ölkənin maliyyə naziri Sergey Marçenko Ali Radada çıxışı zamanı bildirib.

    "Əsas maliyyə sənədinin layihəsi 2026-cı il ərzində müharibənin davam etdirilməsini nəzərdə tutan ssenari əsasında formalaşdırılıb", - o qeyd edib.

    Nazirin sözlərinə görə, buna görə də əvvəlki illərdə olduğu kimi, təhlükəsizlik və müdafiə sektorunun maliyyələşdirilməsi prioritet olaraq qalır.

    Qeyd edək ki, baza ssenarisinə əsasən, 2026-cı ildə dövlət büdcəsinin müdafiə və təhlükəsizlik xərcləri 1,817 trilyon qrivna (təxminən 44 milyard dollar) təşkil edəcək.

    Rusiya-Ukrayna müharibəsi dövlət büdcəsi gəlir
    Проект госбюджета Украины предусматривает продолжение войны в течение 2026 года
    Ukraine's 2026 draft budget assumes continued war

