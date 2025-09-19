Ukraynanın büdcə layihəsi gələn il ərzində müharibənin davam etdirilməsini nəzərdə tutur
Region
19 sentyabr, 2025
- 13:17
Ukraynanın 2026-cı il üçün dövlət büdcəsi layihəsində müharibənin davam etdirilməsi ssenarisi nəzərdə tutulub.
"Report" Ukrayna KİV-inə istinadən xəbər verir ki, bu barədə ölkənin maliyyə naziri Sergey Marçenko Ali Radada çıxışı zamanı bildirib.
"Əsas maliyyə sənədinin layihəsi 2026-cı il ərzində müharibənin davam etdirilməsini nəzərdə tutan ssenari əsasında formalaşdırılıb", - o qeyd edib.
Nazirin sözlərinə görə, buna görə də əvvəlki illərdə olduğu kimi, təhlükəsizlik və müdafiə sektorunun maliyyələşdirilməsi prioritet olaraq qalır.
Qeyd edək ki, baza ssenarisinə əsasən, 2026-cı ildə dövlət büdcəsinin müdafiə və təhlükəsizlik xərcləri 1,817 trilyon qrivna (təxminən 44 milyard dollar) təşkil edəcək.
