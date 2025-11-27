Прикаспийские страны продлили на 2026 год запрет на вылов осетров

Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
    Прикаспийские страны (Азербайджан, Россия, Казахстан, Иран, Туркменистан) договорились продлить на 2026 год запрет на коммерческий промысел осетровых в Каспийском море.

    Как передает Report, об этом сообщило Росрыболовство.

    Решение о продлении запрета принято по итогам 9-й сессии комиссии по сохранению, рациональному использованию водных биоресурсов Каспийского моря и управлению их совместными запасами, которая состоялась в Туркменистане.

    Вылов осетровых видов рыб в 2026 году, как и прежде, будет осуществляться только в научно-исследовательских целях и в целях искусственного воспроизводства.

    Кроме этого, прикаспийские страны планируют создать единые Правила рыболовства для общего пространства Каспийского моря. Это позволит обеспечить более рациональную эксплуатацию совместных запасов водных биоресурсов и повысить эффективность рыбоохранных мероприятий.

    На заседании представители пяти стран также согласовали объемы вылова совместных водных биоресурсов на 2026 год.

    Caspian countries extend ban on sturgeon fishing until 2026

