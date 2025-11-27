İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı

    Xəzəryanı ölkələr nərə balığının ovuna qoyulmuş qadağanı 2026-cı ilə qədər uzadıblar

    Region
    • 27 noyabr, 2025
    • 18:03
    Xəzəryanı ölkələr nərə balığının ovuna qoyulmuş qadağanı 2026-cı ilə qədər uzadıblar

    Xəzəryanı ölkələr (Azərbaycan, Rusiya, Qazaxıstan, İran, Türkmənistan) 2026-cı il üçün Xəzər dənizində nərə balıqlarının kommersiya məqsədli ovuna qoyulmuş qadağanı uzatmaq barədə razılığa gəliblər.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Rosrybolovstvo" məlumat yayıb.

    Qadağanın uzadılması barədə qərar Türkmənistanda keçirilmiş Xəzər dənizinin su bioresurslarının qorunması, onların səmərəli istifadəsi və ümumi ehtiyatların idarə olunması üzrə komissiyanın 9-cu sessiyasının yekunları əsasında qəbul olunub.

    2026-cı ildə də, əvvəlki kimi, nərə balığı növlərinin ovuna yalnız elmi-tədqiqat məqsədləri və süni çoxaldılma üçün icazə veriləcək.

    Bundan əlavə, Xəzəryanı ölkələr dənizin ümumi akvatoriyası üçün vahid balıqçılıq qaydaları yaratmağı planlaşdırırlar. Bu, su bioresurslarının ümumi ehtiyatlarının daha səmərəli istifadəsini təmin edəcək və balıqçılıq mühafizəsi tədbirlərinin effektivliyini artıracaq.

    İclasda beş ölkənin nümayəndələri həmçinin 2026-cı il üçün ümumi su bioresurslarının ov həcmlərini razılaşdırıblar.

    Xəzəryanı ölkələr nərə balığı qadağa
    Прикаспийские страны продлили на 2026 год запрет на вылов осетров
    Caspian countries extend ban on sturgeon fishing until 2026

    Son xəbərlər

    18:33

    İsrail Cənubi Livanda "Hizbullah"ın obyektlərinə silsilə zərbələr endirib

    Digər ölkələr
    18:32

    Azərbaycanla Türkiyə arasında hərbi təhlükəsizliyin gücləndirilməsinə dair anlaşma memorandumu təsdiqlənəcək

    Milli Məclis
    18:22
    Foto

    Azərbaycanla Serbiya arasında hərbi təhsil sahəsindəki əməkdaşlıq müzakirə olunub

    Hərbi
    18:20

    Dərman vasitələrinin qiymətlərinin tənzimlənməsi qaydasında dəyişiklik edilib

    Sağlamlıq
    18:18

    Roma Papası: Üçüncü dünya müharibəsinə zəmin yaradılır

    Region
    18:17

    Tohir Umarov: Sosial şəbəkələr milli kimliyin ötürülməsində əsas rol oynayır

    Xarici siyasət
    18:03

    Xəzəryanı ölkələr nərə balığının ovuna qoyulmuş qadağanı 2026-cı ilə qədər uzadıblar

    Region
    17:58

    Putin: Atəşkəs yalnız Ukrayna qoşunlarının geri çəkilməsindən sonra baş verəcək

    Digər ölkələr
    17:55
    Foto

    TDT Media Forumunun ilk günü başa çatıb

    Media
    Bütün Xəbər Lenti