Причастный к взрывам на "Лубянке" и "Парке Культуры" получил пожизненный срок

Второй Западный окружной военной суд Москвы вынес решение о пожизненном сроке лишения свободы в колонии особого режима для Магомеда Нурова, причастного к терактам в метро столицы в 2010 году.

Второй Западный окружной военной суд Москвы вынес решение о пожизненном сроке лишения свободы в колонии особого режима для Магомеда Нурова, причастного к терактам в метро столицы в 2010 году.

Об этом передает Report со ссылкой на "Комсомольскую правду".

Сумма иска метрополитена к подсудимому в размере 17 млн рублей к настоящему времени удовлетворен.

Напомним, в результате терактов, произошедших 29 марта 2010 года на станциях "Лубянка" и "Парк культуры" в Москве, погибли более 40 человек. Свыше сотни пассажиров столичной подземки получили различные ранения.

Как установило следствие, Нуров занимался перевозкой участников группировки на встречи, где намечались теракты в Москве. Также обвиняемый хотел скрыть от следствия исполнителей терактов.