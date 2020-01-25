Прибывшие из Китая в Грузию пройдут медосмотр из-за коронавируса

"Специальные проверки в связи с распространением нового коронавируса будут проводиться в Тбилисском международном аэропорту".

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом сказала заместитель министра по делам вынужденных переселенцев, труда, здравоохранения и социальной защиты Грузии Тамар Габуния.

По ее словам, все пассажиры, путешествующие из Китая в Грузию, будут проходить медосмотр специальными устройствами: "Особое внимание будет уделено посетителям из районов повышенного риска. Эпидемиологическая служба мобилизована, врачи работают круглосуточно".