При взрыве на оборонном заводе в Башкортостане погибли три человека

Три человека погибли в результате взрыва на оборонном заводе "Авангард" в Стерлитамаке.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщил премьер-министр Башкортостана Андрей Назаров.

Кроме того, девять человек пострадали, пятеро остаются в больнице.

"В больнице в итоге оказались девять человек, но четверо ушли домой, еще пятеро, по данным на утро, оставались в больнице", - отметил он.