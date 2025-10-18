При взрыве на оборонном заводе в Башкортостане погибли три человека
В регионе
- 18 октября, 2025
- 09:19
Три человека погибли в результате взрыва на оборонном заводе "Авангард" в Стерлитамаке.
Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщил премьер-министр Башкортостана Андрей Назаров.
Кроме того, девять человек пострадали, пятеро остаются в больнице.
"В больнице в итоге оказались девять человек, но четверо ушли домой, еще пятеро, по данным на утро, оставались в больнице", - отметил он.
