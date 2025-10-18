İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Milli Şəhərsalma Forumu Müstəqilliyin Bərpası Günü
    Başqırdıstanda partlayış nəticəsində üç nəfər ölüb

    Region
    • 18 oktyabr, 2025
    • 09:24
    Başqırdıstanın Sterlitamak şəhərində "Avanqard" müdafiə sənayesi zavodunda baş verən partlayış nəticəsində üç nəfər həlak olub.

    "Report" Rusiya mətbuatına istinadən xəbər verir ki, bu barədə Başqırdıstanın Baş naziri Andrey Nazarov bildirib.

    Bundan başqa, doqquz nəfər xəsarət alıb, beş nəfər xəstəxanada müalicə alır.

    "Xəstəxanaya yerləşdirilmiş doqquz nəfərdən dördü evə buraxılıb, beş nəfərin müalicəsi davam edir", - o qeyd edib.

