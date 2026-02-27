Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Ходжалинский геноцид
    Пленкович: Хорватия готова обеспечить поставки нефти в Венгрию и Словакию

    Другие страны
    • 27 февраля, 2026
    • 14:25
    Пленкович: Хорватия готова обеспечить поставки нефти в Венгрию и Словакию

    Хорватия может поставлять нефть в Венгрию и Словакию через свой трубопровод Adria, чтобы компенсировать перебои в работе трубопровода "Дружба".

    Как передает Report со ссылкой на агентство Reuters, об этом заявил премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович.

    По его словам, Хорватия уже ведет переговоры с этими двумя странами и Европейской комиссией по поводу организации поставок.

    "Хорватия является соседом, партнером и другом, который обеспечивает энергетическую безопасность и бесперебойное функционирование экономики Венгрии и Словакии", – сказал Пленкович.

    Он добавил, что трубопровод Adria может транспортировать до 15 млн тонн нефти в год, что достаточно для полного удовлетворения потребностей Венгрии и Словакии.

    Ранее сообщалось, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сегодня провел телефонный разговор со словацким коллегой Робертом Фицо и объявил, что две страны создадут следственную комиссию для изучения состояния трубопровода "Дружба".

    Отметим, что транзит нефти по "Дружбе" в Словакию и и Венгрию прекратился 27 января из-за повреждения оборудования на западе Украины после удара российского беспилотника.

