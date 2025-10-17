Взрыв на оборонном заводе в Башкирии, есть пострадавшие

Ильхам Алиев Путь к Победе Национальный градостроительный форум
    В Башкирии произошел взрыв на оборонном заводе "Авангард", есть пострадавшие.

    Как передает Report, об этом сообщил глава Башкирии Радий Хабиров в соцсети.

    "Сотрудники завода эвакуированы. Известно о пяти пострадавших, один из которых находится в тяжелом состоянии. Трех удалось извлечь из-под завалов. Им оказывается необходимая помощь. На месте работают все оперативные службы", - написал глава региона.

    Причины произошедшего устанавливаются.

    "Авангард" является одним из крупнейших оборонных заводов России.

    Лента новостей