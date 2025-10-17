Взрыв на оборонном заводе в Башкирии, есть пострадавшие
Другие страны
- 17 октября, 2025
- 20:47
В Башкирии произошел взрыв на оборонном заводе "Авангард", есть пострадавшие.
Как передает Report, об этом сообщил глава Башкирии Радий Хабиров в соцсети.
"Сотрудники завода эвакуированы. Известно о пяти пострадавших, один из которых находится в тяжелом состоянии. Трех удалось извлечь из-под завалов. Им оказывается необходимая помощь. На месте работают все оперативные службы", - написал глава региона.
Причины произошедшего устанавливаются.
"Авангард" является одним из крупнейших оборонных заводов России.
Последние новости
21:00
Мухтар Бабаев обсудил с турецким министром COP31COP29
20:57
Фото
Бакинский суд рассмотрел призывы граждан Армении против суверенитета АзербайджанаПроисшествия
20:54
В Анкаре отметили 34-ю годовщину восстановления независимости АзербайджанаВнешняя политика
20:47
Взрыв на оборонном заводе в Башкирии, есть пострадавшиеДругие страны
20:37
Мехрибан Алиева поделилась публикацией о встрече с Папой РимскимВнешняя политика
20:31
Пострадавший в ДТП в Бейлагане второй сотрудник ANAMA скончался в больницеПроисшествия
20:23
МВД изъяло из незаконного оборота более 4 тонн наркотических средств за 9 месяцевПроисшествия
20:16
Фото
В Азербайджане впервые проходит Неделя D-8Энергетика
20:10
Фото