Счетная палата освоила 84,2% бюджета за 2025 год

Уровень исполнение бюджета Счетной палаты Азербайджана в 2025 году составил 84,2%.

Как сообщает Report, об этом говорится в отчете палаты об исполнении бюджета за 2025 год.

Согласно документу, утвержденный бюджет палаты на 2025 год составил 11 млн 590,5 тыс. манатов. В течение года фактическое исполнение бюджета составило 9 млн 764,9 тыс. манатов, что соответствует 84,2% от общего объема. Основная часть неисполненных средств пришлась на расходы по оплате труда, закупке товаров, работ и услуг, а также на социальные выплаты.

В отчете отмечается, что такой уровень исполнения бюджета обусловлен наличием вакантных должностей в штатном расписании, экономией, достигнутой в ходе государственных закупок, а также финансированием ряда зарубежных командировок за счет принимающей стороны.