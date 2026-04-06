При атаке на жилой район в иранском Куме погибли не менее пяти человек
- 06 апреля, 2026
- 04:39
Не менее пяти человек погибли вследствие удара, нанесенного американо-израильскими силами по жилому кварталу в городе Куме одноименной провинции в центральной части Ирана.
Как передает Report, об этом сообщает агентство Fars со ссылкой на замглавы регионального управления безопасности.
"На протяжении первого часа после нанесения ударов были убиты пять мирных жителей, и эта цифра, по всей видимости, будет расти по мере того, как продолжаются спасательные работы и разбор завалов на месте разрушений", - сказал чиновник.
Напомним, что 28 февраля США и Израиль начали совместную военную операцию против Ирана. В ответ Иран нанес ракетные удары по территории Израиля. Кроме того, иранские силы атаковали американские военные базы в странах Персидского залива. В связи с ситуацией на Ближнем Востоке ряд стран региона временно закрыл свое воздушное пространство. В тот же день верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит в результате атак США и Израиля.