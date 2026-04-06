İlham Əliyev ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı WUF13 İlham Əliyevin Gürcüstana səfəri
    İlham Əliyev ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı WUF13 İlham Əliyevin Gürcüstana səfəri

    İranın Qum şəhərində yaşayış məntəqəsinə hücum zamanı azı beş nəfər həlak olub

    Region
    • 06 aprel, 2026
    • 04:54
    İranın Qum şəhərində yaşayış məntəqəsinə hücum zamanı azı beş nəfər həlak olub

    İranın mərkəzi hissəsində yerləşən eyniadlı əyalətin Qum şəhərindəki yaşayış məhəlləsinə ABŞ-İsrail qüvvələrinin endirdiyi zərbə nəticəsində azı beş nəfər həlak olub.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə regional təhlükəsizlik idarəsinin rəis müavininə istinadən "Fars" agentliyi məlumat yayıb.

    "Zərbələr endirildikdən sonrakı ilk bir saat ərzində beş dinc sakin öldürülüb və dağıntı yerində xilasetmə işləri, həmçinin uçqunların təmizlənməsi davam etdikcə bu rəqəmin artacağı istisna edilmir", - məmur bildirib.

    Xatırladaq ki, ABŞ və İsrailin 28 fevralda İrana qarşı birgə əməliyyat başladıb. İran da cavab olaraq İsrail ərazisinə raketlər buraxıb. Bundan əlavə, İran qüvvələri ABŞ-nin Fars körfəzi ölkələrində yerləşən hərbi bazalarına hücum edib. Yaxın Şərqdəki vəziyyətlə əlaqədar regionun bəzi ölkələri hava məkanını müvəqqəti bağlayıb. Həmin gün İranın ali dini rəhbəri Əli Xamenei ABŞ və İsrailin hücumları nəticəsində öldürülüb.

    ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Yaxın Şərqdə eskalasiya Əli Xamenei
    При атаке на жилой район в иранском Куме погибли не менее пяти человек

    Son xəbərlər

    21:20

    Ruslan Nəsibov: Azərbaycan ədliyyə sahəsində Efiopiya ilə əməkdaşlığa hazırdır

    Xarici siyasət
    21:03

    Prezidentin sosial şəbəkə hesablarında Gürcüstana dövlət səfəri ilə bağlı paylaşım olunub

    Xarici siyasət
    20:55

    Bəqai: ABŞ-nin analoji infrastrukturuna cavab zərbəsi endiriləcək

    Digər ölkələr
    20:48

    Premyer Liqa: "Qarabağ" "Karvan-Yevlax"ı böyük hesabla məğlub edib

    Futbol
    20:48

    Ərdoğan: 38 gündür davam edən müharibə bütün bölgəyə təsir göstərir

    Region
    20:33

    Yermek Koşerbayev Gürcüstanda rəsmi səfərdədir

    Region
    20:23

    Sabah Culfanın 18 kəndində işıq olmayacaq

    İnfrastruktur
    20:16

    ABŞ və İsrailin raket hücumu nəticəsində İranda ölənlər var

    Region
    20:04

    "Formula 1" komandalarının ən yüksək maaş alan menecerlərinin siyahısı açıqlanıb

    Formula 1
    Bütün Xəbər Lenti