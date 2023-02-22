Президенты Украины и Эстонии обсудили ожидания от предстоящего саммита НАТО

Президенты Украины и Эстонии Алар Карис и Владимир Зеленский провели телефонный разговор.
Как передает Report, об этом украинский лидер написал в Twitter.
"Провел телефонный разговор с президентом Эстонии Аларом Карисом. Поблагодарил за военную и политическую поддержку Украины. Обменялись мнениями относительно июльского саммита НАТО в Вильнюсе", - написал Зеленский.
Он также обсудил с Карисом вопрос, касающийся евроатлантической интеграции Украины. При этом Зеленский не уточнил, что именно ждет от будущего саммита Североатлантического альянса.
Отметим, что сегодня посол Украины в Литве Петр Бешта заявил, что Зеленский планирует посетить саммит НАТО в Вильнюсе.