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Президенты Украины и Эстонии обсудили ожидания от предстоящего саммита НАТО

Президенты Украины и Эстонии обсудили ожидания от предстоящего саммита НАТО Президенты Украины и Эстонии Алар Карис и Владимир Зеленский провели телефонный разговор.
В регионе
22 февраля 2023 г. 18:37
Президенты Украины и Эстонии обсудили ожидания от предстоящего саммита НАТО

Президенты Украины и Эстонии Алар Карис и Владимир Зеленский провели телефонный разговор.

Как передает Report, об этом украинский лидер написал в Twitter.

"Провел телефонный разговор с президентом Эстонии Аларом Карисом. Поблагодарил за военную и политическую поддержку Украины. Обменялись мнениями относительно июльского саммита НАТО в Вильнюсе", - написал Зеленский.

Он также обсудил с Карисом вопрос, касающийся евроатлантической интеграции Украины. При этом Зеленский не уточнил, что именно ждет от будущего саммита Североатлантического альянса.

Отметим, что сегодня посол Украины в Литве Петр Бешта заявил, что Зеленский планирует посетить саммит НАТО в Вильнюсе.

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