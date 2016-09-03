Президенты Турции и Сирии могут встретиться в Москве

Баку. 3 сентября. REPORT.AZ/ Президент Турции Реджеб Тайип Эрдоган и глава Сирийского государства Башар Асад могут встретиться в Москве.

Как сообщает Report со ссылкой на агентство Fars, информацию об этом распространила ливанская газета "Ас-Сафир".

Согласно информации, встреча пройдет при участии президента России Владимира Путина.

По данным, соглашение о встрече между сторонами достигнуто в ходе визита Эрдогана в Москву при посредничестве президента России В.Путина.

Подчеркивается, что 10 или 15 сентября председатель Национально-разведывательной организации Турции Хакан Фидан отправится с визитом в Дамаск для обсуждения деталей встречи Р.Т.Эрдогана и Б.Асада.