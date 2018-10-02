Президенты России и Турции могут встретиться до конца года

Баку. 2 октября. REPORT.AZ/ Новая встреча президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана возможна до конца года.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил журналистам во вторник помощник российского лидера Юрий Ушаков.

По его словам, активно прорабатывается проведение четырехстороннего саммита по Сирии с участием России, Турции, Германии и Франции.

"В ближайшие дни будет достигнута договоренность о проведении этого саммита, если все четыре государства подтвердят свое участие. Россия исходит из того, что этот саммит будет проведен в Стамбуле. Сейчас будем согласовывать конкретные даты", - сказал Ушаков.