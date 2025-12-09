Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
Elvis
    Президенты РФ и Индонезии 10 декабря проведут переговоры в Москве

    В регионе
    • 09 декабря, 2025
    • 13:16
    Президент России Владимир Путин 10 декабря проведет в Москве переговоры с индонезийским коллегой Прабово Субианто.

    Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

    Президенты двух стран в ходе переговоров обсудят развитие отношений стран и международные вопросы.

    İndoneziya Prezidenti sabah Rusiyaya səfər edəcək
    Indonesian president to visit Russia on Dec. 10
