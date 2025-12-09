Президенты РФ и Индонезии 10 декабря проведут переговоры в Москве

Президент России Владимир Путин 10 декабря проведет в Москве переговоры с индонезийским коллегой Прабово Субианто.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Президенты двух стран в ходе переговоров обсудят развитие отношений стран и международные вопросы.