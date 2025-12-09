İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    İndoneziya Prezidenti sabah Rusiyaya səfər edəcək

    Region
    • 09 dekabr, 2025
    • 13:38
    İndoneziya Prezidenti sabah Rusiyaya səfər edəcək

    Rusiya Prezidenti Vladimir Putin dekabrın 10-u Moskvada indoneziyalı həmkarı Prabovo Subianto ilə danışıqlar aparacaq.

    "Report" Rusiya KİV-inə istinadən xəbər verir ki, bu barədə Kremlin mətbuat xidməti məlumat yayıb.

    Görüş zamanı iki ölkə prezidentləri dövlətlərarası münasibətin inkişafını və beynəlxalq məsələləri müzakirə edəcəklər.

    İndoneziya Rusiya səfər
    Президенты РФ и Индонезии 10 декабря проведут переговоры в Москве
    Indonesian president to visit Russia on Dec. 10

