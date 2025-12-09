İndoneziya Prezidenti sabah Rusiyaya səfər edəcək
Region
- 09 dekabr, 2025
- 13:38
Rusiya Prezidenti Vladimir Putin dekabrın 10-u Moskvada indoneziyalı həmkarı Prabovo Subianto ilə danışıqlar aparacaq.
"Report" Rusiya KİV-inə istinadən xəbər verir ki, bu barədə Kremlin mətbuat xidməti məlumat yayıb.
Görüş zamanı iki ölkə prezidentləri dövlətlərarası münasibətin inkişafını və beynəlxalq məsələləri müzakirə edəcəklər.
