Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Протесты в Иране
    Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Протесты в Иране

    СЭБ сообщила о продолжающемся расследовании взломов аккаунтов в Telegram и WhatsApp

    ИКТ
    • 09 января, 2026
    • 18:01
    СЭБ сообщила о продолжающемся расследовании взломов аккаунтов в Telegram и WhatsApp

    Служба электронной безопасности (СЭБ) Азербайджана продолжает расследование участившихся случаев несанкционированного захвата аккаунтов граждан в мессенджерах Telegram и WhatsApp.

    Как сообщили Report в СЭБ, анализ обращений граждан и выявленных фактов показывает: во многих случаях пользователи не используют дополнительные механизмы защиты своих аккаунтов. В связи с этим гражданам рекомендовано активировать функцию двухэтапной аутентификации в Telegram и WhatsApp.

    В СЭБ разъяснили, что в Telegram для этого необходимо зайти в раздел "Настройки", выбрать пункт "Конфиденциальность и безопасность", затем активировать функцию "Двухэтапная аутентификация", установив дополнительный пароль и указав адрес электронной почты для восстановления доступа. В этом случае вход в аккаунт будет осуществляться не только по SMS-коду, но и с использованием одноразового кода подтверждения, что значительно снижает риск взлома.

    В WhatsApp двухэтапная аутентификация активируется через раздел "Настройки" - "Аккаунт", где пользователь устанавливает шестизначный PIN-код и, для повышения уровня безопасности, добавляет адрес электронной почты. Этот PIN-код периодически запрашивается системой и служит дополнительной защитой учетной записи.

    В то же время в СЭБ сообщили, что продолжают постоянные обсуждения с официальными представителями указанных мессенджеров с целью комплексного решения проблемы.

    Служба электронной безопасности СЭБ WhatsApp Telegram
    ETX: "Telegram" və "WhatsApp" hesabları ilə bağlı araşdırmalar davam etdirilir

    Последние новости

    18:47

    МВД Сирии сообщило о задержании одного из ключевых лидеров ИГИЛ в Алеппо

    Другие страны
    18:40

    Глава МИД Ирана встретился с лидером "Хезболлах"

    Другие страны
    18:38

    Мирзоян и Куинн обсудили отношения Армении и США, проект TRIPP

    В регионе
    18:29

    В результате ударов РФ по Киеву повреждена коммунальная система Верховной Рады

    Другие страны
    18:22

    Зеленский: Украина рассчитывает на продолжение сотрудничества с Великобританией

    Другие страны
    18:19

    Соглашение с MERCOSUR получило предварительное согласие стран ЕС

    Другие страны
    18:09

    Дело о выдаче незаконных орденов и медалей направлено в Бинагадинский районный суд

    Происшествия
    18:05

    Папоян назвал товары для возможного экспорта из Армении в Азербайджан

    В регионе
    18:01

    СЭБ сообщила о продолжающемся расследовании взломов аккаунтов в Telegram и WhatsApp

    ИКТ
    Лента новостей