СЭБ сообщила о продолжающемся расследовании взломов аккаунтов в Telegram и WhatsApp

Служба электронной безопасности (СЭБ) Азербайджана продолжает расследование участившихся случаев несанкционированного захвата аккаунтов граждан в мессенджерах Telegram и WhatsApp.

Как сообщили Report в СЭБ, анализ обращений граждан и выявленных фактов показывает: во многих случаях пользователи не используют дополнительные механизмы защиты своих аккаунтов. В связи с этим гражданам рекомендовано активировать функцию двухэтапной аутентификации в Telegram и WhatsApp.

В СЭБ разъяснили, что в Telegram для этого необходимо зайти в раздел "Настройки", выбрать пункт "Конфиденциальность и безопасность", затем активировать функцию "Двухэтапная аутентификация", установив дополнительный пароль и указав адрес электронной почты для восстановления доступа. В этом случае вход в аккаунт будет осуществляться не только по SMS-коду, но и с использованием одноразового кода подтверждения, что значительно снижает риск взлома.

В WhatsApp двухэтапная аутентификация активируется через раздел "Настройки" - "Аккаунт", где пользователь устанавливает шестизначный PIN-код и, для повышения уровня безопасности, добавляет адрес электронной почты. Этот PIN-код периодически запрашивается системой и служит дополнительной защитой учетной записи.

В то же время в СЭБ сообщили, что продолжают постоянные обсуждения с официальными представителями указанных мессенджеров с целью комплексного решения проблемы.