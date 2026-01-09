Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Протесты в Иране
    Папоян назвал товары для возможного экспорта из Армении в Азербайджан

    В регионе
    • 09 января, 2026
    • 18:05
    Папоян назвал товары для возможного экспорта из Армении в Азербайджан

    Министр экономики Армении Геворг Папоян назвал перечень товаров, которые могут поставляться в Азербайджан.

    Как сообщает Report, об этом министр сказал в интервью Factor.am.

    По его словам, Ереван и Баку ведут переговоры о возможности поставок из Армении в Азербайджан алюминиевой фольги, сырья для производства алюминиевой фольги, ферромолибдена, текстильной и другой продукции.

    "Есть также азербайджанские компании, которые выразили заинтересованность в импорте определенных товаров. Азербайджанская сторона представила список конкретных товаров, которые их интересуют, мы отправили информацию о количестве, которое можем экспортировать. В наш список также входят розы, тепличная продукция: помидоры, перец. Мы предложили приблизительную цену", - сказал Папоян.

    При этом он не стал указывать возможные сроки начала поставок.

    Отметим, что в декабре 2025 года начались прямые поставки нефтепродуктов из Азербайджана в Армению. При этом армянская сторона заявляла о заинтересованности в поставках из Азербайджана и другой продукции.

    Ermənistandan Azərbaycana ixracı mümkün olan mallar açıqlanıb
    Papoyan names goods for potential export from Armenia to Azerbaijan

