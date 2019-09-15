Президент Узбекистана примет участие в 7-м саммите Тюркского совета в Баку

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев примет участие в 7-м саммите Тюркского совета в Баку.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении генерального секретаря Тюркского совета в связи с вступлением Узбекистана в Тюркский совет.

"Как Генеральный секретарь Тюркского совета, я рад сообщить, что Республика Узбекистан 14 сентября 2019 года ратифицировала Нахчыванское соглашение, которое было заключено в 2009 году Советом сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркским советом).

Это историческое решение совпадает с 10-й годовщиной подписания Нахчыванского соглашения, и 7-й саммит Тюркского совета, который состоится 15 октября 2019 года в Баку, с большой честью примет братский Узбекистан, представленный Президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиёевым".