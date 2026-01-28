Президент Узбекистана посетит Турцию с официальным визитом

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев по приглашению президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана 29 января совершит официальный визит в Анкару.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба президента Узбекистана.

В рамках программы визита состоится четвертое заседание cовета стратегического сотрудничества под председательством глав двух государств.

В центре переговоров будет дальнейшее расширение турецко-узбекских отношений всеобъемлющего стратегического партнерства. Особое внимание планируется уделить развитию политического диалога, увеличению объемов товарооборота, продвижению проектов кооперации в приоритетных отраслях экономики и укреплению транспортной взаимосвязанности.

Также будут рассмотрены вопросы продолжения активного культурно-гуманитарного обмена. Стороны обменяются мнениями по актуальным аспектам международной и региональной повестки.

По итогам переговоров на высшем уровне планируется подписание пакета двусторонних документов. Кроме того, лидеры двух стран примут участие в ряде мероприятий гуманитарного характера.