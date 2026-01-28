Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Президент Узбекистана посетит Турцию с официальным визитом

    В регионе
    • 28 января, 2026
    • 17:50
    Президент Узбекистана посетит Турцию с официальным визитом

    Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев по приглашению президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана 29 января совершит официальный визит в Анкару.

    Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба президента Узбекистана.

    В рамках программы визита состоится четвертое заседание cовета стратегического сотрудничества под председательством глав двух государств.

    В центре переговоров будет дальнейшее расширение турецко-узбекских отношений всеобъемлющего стратегического партнерства. Особое внимание планируется уделить развитию политического диалога, увеличению объемов товарооборота, продвижению проектов кооперации в приоритетных отраслях экономики и укреплению транспортной взаимосвязанности.

    Также будут рассмотрены вопросы продолжения активного культурно-гуманитарного обмена. Стороны обменяются мнениями по актуальным аспектам международной и региональной повестки.

    По итогам переговоров на высшем уровне планируется подписание пакета двусторонних документов. Кроме того, лидеры двух стран примут участие в ряде мероприятий гуманитарного характера.

    Özbəkistan Prezidenti Türkiyəyə rəsmi səfər edəcək
    President of Uzbekistan to visit Türkiye

