İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Özbəkistan Prezidenti Türkiyəyə rəsmi səfər edəcək

    Region
    • 28 yanvar, 2026
    • 17:56
    Özbəkistan Prezidenti Türkiyəyə rəsmi səfər edəcək
    Şavkat Mirziyoyev

    Özbəkistan Prezidenti Şavkat Mirziyoyev Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanın dəvəti ilə yanvarın 29-da Ankaraya rəsmi səfər edəcək.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Özbəkistan Prezidentinin mətbuat xidməti məlumat yayıb.

    Danışıqların mərkəzində Türkiyə və Özbəkistan arasında hərtərəfli strateji tərəfdaşlıq münasibətlərinin daha da genişləndirilməsi olacaq. Bununla yanaşı, siyasi dialoqun inkişafına, ticarət dövriyyəsinin artırılmasına, iqtisadiyyatın prioritet sahələrində əməkdaşlıq layihələrinin irəlilədilməsinə və nəqliyyat əlaqələrinin gücləndirilməsinə xüsusi diqqət yetirilməsi planlaşdırılır.

    Eyni zamanda, fəal mədəni-humanitar mübadilənin davam etdirilməsi məsələləri nəzərdən keçiriləcək. Tərəflər beynəlxalq və regional gündəliyin aktual aspektləri barədə fikir mübadiləsi aparacaqlar.

    Ali səviyyəli danışıqların nəticəsi olaraq ikitərəfli sənədlər paketinin imzalanması nəzərdə tutulur. Bundan əlavə, iki ölkənin liderləri bir sıra humanitar xarakterli tədbirlərdə iştirak edəcəklər.

    Özbəkistan Şavkat Mirziyoyev
    Президент Узбекистана посетит Турцию с официальным визитом
    President of Uzbekistan to visit Türkiye

    Son xəbərlər

    01:10
    Video

    Çempionlar Liqası: "Liverpul" - "Qarabağ" oyununda üçüncü qol vurulub - YENİLƏNİR-5

    Futbol
    00:57

    Merts Almaniyanın kritik infrastrukturunun mühafizəsini gücləndirmək niyyətindədir

    Digər ölkələr
    00:36

    FTB ABŞ-nin Fulton dairəsinin seçki komissiyasında axtarış aparır

    Digər ölkələr
    00:12

    Britaniya səfiri: Azərbaycan futbolunun bu səviyyəyə qalxmasını görmək qürurvericidir

    Futbol
    23:46

    Makron Rusiyanın Xarkovda sərnişin qatarına hücumunu pisləyib

    Digər ölkələr
    23:31

    Rubio: Uitkoff və Kuşner Ukrayna ilə bağlı növbəti danışıqlarda iştirak etməyəcəklər

    Digər ölkələr
    23:20

    ABŞ Federal Ehtiyat Sistemi faiz dərəcəsini 3,5-3,75 % səviyyəsində saxlayıb

    Digər ölkələr
    23:14

    Naxçıvanın gəlirləri üzrə ümumi daxilolmalar 450,7 mln manat təşkil edib

    Maliyyə
    23:03

    Rimas Kurtinaytis: "Basketbolçularımız "Neftçi" ilə matçda yaxşı mübarizə apardılar"

    Komanda
    Bütün Xəbər Lenti