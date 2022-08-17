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Президент Узбекистана отправился в Саудовскую Аравию

Президент Узбекистана отправился в Саудовскую Аравию Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев вылетел с государственным визитом в Саудовскую Аравию.
В регионе
17 августа 2022 г. 12:08
Президент Узбекистана отправился в Саудовскую Аравию

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев вылетел с государственным визитом в Саудовскую Аравию.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Армения, об этом сообщает пресс-служба президента.

Визит организован по приглашению короля Салмана бин Абдулазиза Аль Сауда.

Вначале Мирзиёев посетит священный для всего мусульманского мира город Медину. Во второй половине дня прибудет город Джидду, где состоятся официальные мероприятия узбекско-саудовского саммита на высшем уровне.

Ранее сообщалось, что переговоры будет посвящены сотрудничеству в сфере "зеленой энергетики". Стороны также обсудят высокие технологии и цифровизацию, инновации, малый бизнес и предпринимательство. Будет подписан пакет двусторонних документов.

Данный визит станет первой поездкой президента республики в Саудовскую Аравию за последние 30 лет.

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Версия на английском языке Uzbek president leaves for Saudi Arabia

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