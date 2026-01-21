Президент Узбекистана отправился в Давос для участия в подписании устава Совета мира

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев вылетел с рабочим визитом в Швейцарию для участия в предстоящей в Давосе церемонии подписания устава Совета мира.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба президента Узбекистана.

"По приглашению президента США Дональда Трампа 21 января президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев вылетел с рабочим визитом в Швейцарию для участия в предстоящей в городе Давосе церемонии подписания устава Совета мира, создаваемого по инициативе американского лидера", - говорится в сообщении.

Ранее Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев выразил готовность присоединиться к инициативе по укреплению мира на Ближнем Востоке и урегулированию конфликтов в качестве государства-учредителя Совета мира.