Президент Узбекистана отправился в Давос для участия в подписании устава Совета мира
В регионе
- 21 января, 2026
- 17:30
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев вылетел с рабочим визитом в Швейцарию для участия в предстоящей в Давосе церемонии подписания устава Совета мира.
Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба президента Узбекистана.
"По приглашению президента США Дональда Трампа 21 января президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев вылетел с рабочим визитом в Швейцарию для участия в предстоящей в городе Давосе церемонии подписания устава Совета мира, создаваемого по инициативе американского лидера", - говорится в сообщении.
Ранее Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев выразил готовность присоединиться к инициативе по укреплению мира на Ближнем Востоке и урегулированию конфликтов в качестве государства-учредителя Совета мира.
