    Президент Узбекистана отправился в Давос для участия в подписании устава Совета мира

    Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев вылетел с рабочим визитом в Швейцарию для участия в предстоящей в Давосе церемонии подписания устава Совета мира.

    Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба президента Узбекистана.

    "По приглашению президента США Дональда Трампа 21 января президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев вылетел с рабочим визитом в Швейцарию для участия в предстоящей в городе Давосе церемонии подписания устава Совета мира, создаваемого по инициативе американского лидера", - говорится в сообщении.

    Ранее Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев выразил готовность присоединиться к инициативе по укреплению мира на Ближнем Востоке и урегулированию конфликтов в качестве государства-учредителя Совета мира.

    Шавкат Мирзиёев Швейцария Давос Совет мира по Газе США Дональд Трамп Всемирный экономический форум (WEF) - 2026
    Özbəkistan Prezidenti Sülh Şurasının nizamnaməsinin imzalanmasında iştirak üçün Davosa yola düşüb
    Uzbekistan president departs for Davos to attend signing of Peace Board charter

