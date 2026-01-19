Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Черный Январь
    • 19 января, 2026
    • 15:39
    Узбекистан в ответ на приглашение Трампа выразил готовность присоединиться к Совету мира по Газе

    Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев выразил готовность присоединиться к международной инициативе по укреплению мира на Ближнем Востоке и урегулированию конфликтов в качестве государства-учредителя Совета мира по Газе.

    Как передает Report, об этом сообщает пресс-секретарь президента Узбекистана Шерзод Асадов.

    По его словам, Узбекистан получил официальное приглашение от американской стороны присоединиться к данной инициативе.

    "Республике Узбекистан предложено присоединиться к Совету мира в качестве государства-учредителя. Глава нашего государства направил американскому коллеге ответное письмо, в котором выразил готовность Узбекистана присоединиться к Совету мира в качестве государства-учредителя", - написал он.

    В своем письме президент Мирзиёев подчеркнул, что данная инициатива рассматривается как важный шаг в решении многолетних конфликтов на Ближнем Востоке, обеспечении мира и стабильности в обширном регионе.

    Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев согласился войти в состав Совета мира по Газе.

    Совет мира - это возглавляемая Соединенными Штатами межправительственная организация, номинальная цель которой - "содействовать стабильности, восстанавливать надежное и законное управление и обеспечивать прочный мир в районах, затронутых или находящихся под угрозой конфликта". Создание Совета было предложено президентом США Дональдом Трампом в сентябре 2025 года, а о его учреждении Трамп объявил 15 января 2026 года.

    В соответствии с резолюцией 2803 Совета безопасности ООН , разработанной Соединенными Штатами и принятой в ноябре 2025 года, совет уполномочен оказывать поддержку в управлении, реконструкции и послевоенном экономическом восстановлении сектора Газа.

