Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев согласился войти в состав Совета мира по Газе.

Как передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, об этом сообщил помощник-пресс-секретарь президента Руслан Желдибай.

Согласно информации, Токаев получил официальное приглашение от президента США Дональда Трампа войти в состав создаваемого Совета мира по Газе, а Казахстану предложено стать одним из государств-учредителей.

"Да, президент Касым-Жомарт Токаев одним из первых среди мировых лидеров получил официальное приглашение войти в состав Совета мира, а Казахстану предложено стать одним из государств-учредителей. В ответ глава государства направил письмо президенту США с выражением искренней благодарности и подтверждением согласия участвовать в этом новом объединении. Президент подтвердил стремление Казахстана внести посильный вклад в достижение прочного мира на Ближнем Востоке, укрепление межгосударственного доверия и глобальной стабильности", - заявил он.

Отвечая на вопрос о том, почему информация не была обнародована ранее, представитель пресс-службы президента пояснил, что Акорда сочла неэтичным делать публичные заявления до официального объявления со стороны администрации Дональда Трампа.

"Мы посчитали правильным дождаться официальной позиции Белого дома. Однако процесс, по сути, уже начался", - добавил Руслан Желдибай.

Совет мира - это возглавляемая Соединенными Штатами межправительственная организация , номинальная цель которой - "содействовать стабильности, восстанавливать надежное и законное управление и обеспечивать прочный мир в районах, затронутых или находящихся под угрозой конфликта". Создание Совета было предложено президентом США Дональдом Трампом в сентябре 2025 года, а о его учреждении Трамп объявил 15 января 2026 года.

В соответствии с резолюцией 2803 Совета безопасности ООН , разработанной Соединенными Штатами и принятой в ноябре 2025 года, совет уполномочен оказывать поддержку в управлении, реконструкции и экономическом восстановлении сектора Газа после войны в Газе.