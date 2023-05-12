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Президент Туркменистана встретился с премьер-министром Таджикистана

Президент Туркменистана встретился с премьер-министром Таджикистана Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов в ходе визита в Душанбе встретился в четверг с премьер-министром Таджикистана Кохиром Расулзодой.
В регионе
12 мая 2023 г. 10:30
Президент Туркменистана встретился с премьер-министром Таджикистана

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов в ходе визита в Душанбе встретился в четверг с премьер-министром Таджикистана Кохиром Расулзодой.

Как передает Report, предметом переговоров стали достигнутые накануне на высшем уровне туркмено-таджикские соглашения по ряду направлений, в числе которых особо было выделено транспортное взаимодействие.

В этом контексте глава Туркменистана отметил востребованность создания новых транспортно-транзитных коридоров, проходящих по территориям двух государств и соединяющих обширные регионы Центральной и Южной Азии, Ближнего и Среднего Востока.

В развитие темы были рассмотрены перспективы формирования транспортного маршрута Таджикистан-Узбекистан-Туркменистан-Иран-Турция. Обсуждены также возможности налаживания мультимодальных грузоперевозок с Китаем с задействованием порта Туркменбаши на Каспийском море и выходом на Персидский залив.

Кроме этого, понимался вопрос об организации прямых и транзитных авиационных сообщений между Туркменистаном и Таджикистаном.

Сердар Бердымухамедов и Кохир Расулзода уделили внимание и другим сферам сотрудничества, в том числе в текстильной промышленности. Президент Туркменистана предложил рассмотреть возможность реализации первого пилотного проекта по созданию текстильной фабрики на территории Таджикистана с участием туркменских компаний.

Глава государства также высказался за скорейшее открытие торговых домов Туркменистана и Таджикистана – в Душанбе и Ашхабаде соответственно, в целях развития торговых связей и увеличения товарооборота.

Президент Туркменистана и премьер-министр Таджикистана согласились и по важности сотрудничества в сельскохозяйственной сфере. Помимо этого, Туркменистан заинтересован в поставках таджикского алюминия.

Для реализации озвученных предложений и подписанных по итогам переговоров в верхах документов в ближайшее время состоится встреча сопредседателей межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству в расширенном составе.

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