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Президент Туркменистана принял участие в церемонии инаугурации Эрдогана

Президент Туркменистана принял участие в церемонии инаугурации Эрдогана Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов по приглашению турецкой стороны принял участие в торжественной церемонии инаугурации Реджепа Тайипа Эрдогана в качестве вновь избранного президента Турции.
В регионе
4 июня 2023 г. 14:13
Президент Туркменистана принял участие в церемонии инаугурации Эрдогана

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов по приглашению турецкой стороны принял участие в торжественной церемонии инаугурации Реджепа Тайипа Эрдогана в качестве вновь избранного президента Турции.

Как передает Report, следует отметить поступательную динамику туркмено-турецкого партнерства, носящего стратегический характер и успешно развивающегося по широкому спектру, в том числе в торгово-экономической сфере. Подтверждением тому служат неуклонный рост объемов двустороннего товарооборота, участие турецких компаний в претворении в жизнь развернутых в нашей стране преобразовательных программ и различных проектов, в том числе направленных на модернизацию инфраструктуры промышленного сектора.

Значимая роль в развитии двустороннего сотрудничества отводится совместной Межправительственной комиссии, деятельность которой нацелена на максимальную реализацию имеющегося внушительного потенциала партнерства. Наращиванию и диверсификации продуктивных деловых связей содействуют участию представителей ведущих министерств, ведомств и предпринимательских структур двух стран в бизнес-форумах и отраслевых выставках.

С учетом многовековых отношений, связывающих народы двух братских стран, огромное значение имеет тесное взаимодействие в гуманитарной сфере. В этом плане нужно отметить, что на регулярной основе проводятся Дни культуры, мастера искусств принимают активное взаимное участие в творческих форумах, проводимых в обеих странах. Примерами партнерства в данном направлении является деятельность туркмено-турецкого совета по образованию, подписанные межправительственные соглашения о сотрудничестве в этой области, налаженные плодотворные контакты по линии науки. С учётом приоритетов государственного развития обеих стран хорошие возможности для расширения двусторонних контактов есть также в области туризма и спорта.

Участие главы Туркменистана в церемонии инаугурации турецкого лидера – наглядное свидетельство нацеленности двух дружественных стран на углубление плодотворного межгосударственного диалога, надёжным фундаментом которого выступает общность исторических, культурных и духовных корней двух братских народов.

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