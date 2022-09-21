Президент Туркменистана и министр нефти Пакистана обсудили совместные проекты

Совместные энергетические проекты обсудили президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов и госминистр нефти Пакистана Мусадик Малик.

Совместные энергетические проекты обсудили президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов и госминистр нефти Пакистана Мусадик Малик.

Как передает Report, во время переговоров в Ашхабаде во вторник они затронули тему расширения торгово-экономических отношений и конкретизировали его энергетические аспекты.

Речь шла о продвижении проекта газопровода ТАПИ (Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия), над которым сейчас усиленно работают все стороны. Состоялся обмен мнениями по прокладке линий электропередачи и оптико-волоконной связи ТАП (Туркменистан-Афганистан-Пакистан). Как отмечалось, эти проекты внесут большой вклад в развитие региона и международных отношений на его пространстве.

Бердымухамедов отметил, что Туркменистан, как страна, обладающая большими энергоресурсами, готова диверсифицировать их экспортные поставки в целях поддержки устойчивого развития в регионе и на планете, реализуя масштабные региональные проекты в этой сфере.

Малик также поблагодарил Туркменистан за оказанную гуманитарную помощь в поддержку ликвидации негативных последствий проливных дождей и наводнений в сентябре, которые привели к многочисленным человеческим жертвам и разрушениям в этой стране.