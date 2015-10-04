 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​Президент Турции: Россия делает серьезную ошибку

    Предпринимаемые Россией шаги и кампания по бомбардировкам в Сирии неприемлемы

    Баку. 4 октября. REPORT.AZ/ Президент Турции Тайип Эрдоган назвал действия российских властей в Сирии серьезной ошибкой, передает Report со ссылкой на Franc-Press.

    «Предпринимаемые Россией шаги и кампания по бомбардировкам в Сирии неприемлемы. К сожалению, Россия делает серьезную ошибку», — заявил Эрдоган.

    Ранее сообщалось, что Эрдоган намерен обсудить с Путиным действия России в Сирии.

    В свою очередь, британский премьер Дэвид Кэмерон также назвал ужасной ошибкой военные действия России в Сирии.

    В это воскресенье в Минобороны заявили о десяти нанесенных по террористам авиаударах на сирийской территории.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi