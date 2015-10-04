​Президент Турции: Россия делает серьезную ошибку

Баку. 4 октября. REPORT.AZ/ Президент Турции Тайип Эрдоган назвал действия российских властей в Сирии серьезной ошибкой, передает Report со ссылкой на Franc-Press.

«Предпринимаемые Россией шаги и кампания по бомбардировкам в Сирии неприемлемы. К сожалению, Россия делает серьезную ошибку», — заявил Эрдоган.

Ранее сообщалось, что Эрдоган намерен обсудить с Путиным действия России в Сирии.

В свою очередь, британский премьер Дэвид Кэмерон также назвал ужасной ошибкой военные действия России в Сирии.

В это воскресенье в Минобороны заявили о десяти нанесенных по террористам авиаударах на сирийской территории.